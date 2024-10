Sparatoria a Corso Umberto, morto 15enne

- pubblicità -

Nella notte scorsa, nel pieno centro di Napoli, si è verificato un episodio drammatico di violenza.

Durante una sparatoria, un ragazzo di appena 15 anni ha tragicamente perso la vita, mentre altri due giovani, anch’essi minorenni, sono rimasti gravemente feriti. Il fatto ha scosso profondamente la comunità locale, suscitando preoccupazione e dolore tra gli abitanti.

Gli agenti della Polizia di Stato sono accorsi rapidamente sul luogo dell’incidente, situato precisamente in via Carmeniello al Mercato, all’incrocio con corso Umberto I. Qui giaceva il corpo senza vita del giovane quindicenne, vittima di una violenza cieca e insensata.

L’atmosfera era carica di tensione e tristezza, mentre i residenti cercavano di capire quanto accaduto. Nel contempo, presso l’ospedale Cto, sono stati ricoverati altri due ragazzi coinvolti nel triste evento. Uno di loro, un diciassettenne, è stato colpito da un proiettile; fortunatamente, nonostante la gravità delle ferite riportate, la sua vita non sembra essere in pericolo.

Il secondo giovane, di soli 14 anni, ha riportato escoriazioni più lievi, probabilmente causate da una caduta mentre cercava di fuggire dalla scena del crimine. La Polizia, in particolare gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, ha avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Gli investigatori stanno lavorando alacremente per raccogliere testimonianze e analizzare qualsiasi prova utile per fare luce su quanto avvenuto.

La priorità è comprendere le motivazioni dietro la sparatoria e individuare i responsabili, affinché possano essere consegnati alla giustizia e il tragico evento non resti impunito. Nel frattempo, la città di Napoli si trova a riflettere su questo ennesimo episodio di violenza, auspicando che vengano presto messe in atto misure efficaci per garantire maggiore sicurezza ai suoi cittadini, specialmente ai più giovani.