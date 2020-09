Sparatoria a Giugliano, il Coisp: per avere più sicurezza servono più agenti di Polizia.

Ieri, nel comune di Giugliano in Campania, si sono vissuti momenti di puro terrore quando un gruppo di criminali armato di tutto punto ha assaltato un furgone portavalori, non esitando ad esplodere numerosi colpi di arma da fuoco quando i vigilanti hanno reagito all’atto di forza, allontanandosi dal posto.

Giuseppe Raimondi, Segretario Generale Provinciale partenopeo del Sindacato Indipendente di Polizia Coisp, intervenuto sulla vicenda ha dichiarato: “ Dopo il 19 settembre, il Santo Patrono di Napoli ha fatto un nuovo miracolo, perché solo così si può definire quanto accaduto oggi a Giugliano, dove nel corso di una violenta sparatoria, nessuno è rimasto ferito. Ma non possiamo affidarci al Soprannaturale! Per un incisivo controllo del territorio in realtà difficili quali Napoli, Caserta e le rispettive province e in un delicato momento storico, urge incrementare gli organici della Polizia di Stato e delle forze di polizia in generale, bisogna aumentare il numero di pattuglie e rafforzare l’attività investigativa. Naturalmente – prosegue Raimondi – di concerto all’attività degli organi investigativi ci deve necessariamente essere brevità dei processi e soprattutto certezza delle pene, senza più benefici a chi si macchia di gravi reati. La Sicurezza sia considerata un investimento e non una spesa!” conclude il leader provinciale del Coisp.”