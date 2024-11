Sparatoria, morto 19enne a San Sebastiano al Vesuvio

- pubblicità -

Durante la notte scorsa, la tranquillità della provincia di Napoli è stata bruscamente interrotta da un tragico episodio di violenza. A San Sebastiano al Vesuvio, precisamente in piazza Raffaele Capasso, a pochi passi dal Municipio, si è consumato un dramma che ha coinvolto due giovani, entrambi di diciannove anni.

Un ragazzo originario di Casoria ha perso la vita, mentre il suo amico è rimasto ferito a un gomito, colpito da un proiettile.

Pare che la sparatoria sia stata la conclusione violenta di una lite, nata per motivi apparentemente futili, tra due gruppi di ragazzi.

Le informazioni disponibili indicano che l’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte.

Immediatamente dopo l’accaduto, i due giovani sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale del mare di Napoli. Purtroppo, per il giovane ferito gravemente non c’è stato nulla da fare, ed è deceduto poco dopo l’arrivo nel nosocomio. Sulla scena del crimine sono giunti rapidamente i carabinieri della stazione locale di San Sebastiano al Vesuvio, affiancati dagli agenti della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco. Questi ultimi hanno subito iniziato le indagini per fare luce sull’accaduto e risalire ai responsabili. Le autorità lavorano intensamente per cercare di ricostruire la dinamica precisa della vicenda e comprendere le ragioni che hanno portato a un epilogo così drammatico.