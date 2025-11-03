Spari a uscita locale, 16enne ferito

- pubblicità -

Un ragazzo di 16 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco questa mattina in via Scarfoglio, a Napoli.

Secondo quanto riferito dai suoi amici alla polizia, il giovane era appena uscito da un locale insieme a loro quando un uomo a piedi si è avvicinato e ha aperto il fuoco, colpendolo.

L’aggressore si è poi allontanato.

Il ragazzo è stato trasportato all’Ospedale del Mare e, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Le indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli.