Spari ad Afragola, 3 feriti

Di
Redazione
-
- pubblicità -

Tre persone sono rimaste ferite nei pressi di un bar in via Sportiglione ad Afragola.

I carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti sul posto, dove sono stati rinvenuti 15 bossoli sull’asfalto.

I feriti sono un ragazzo di 18 anni, un uomo di 28 anni già noto alle forze dell’ordine, un altro 28enne incensurato. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Due sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli, uno a Frattamaggiore.

I rilievi sono stati effettuati dal nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Secondo le prime ricostruzioni, gli spari sarebbero stati esplosi da sconosciuti.

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE