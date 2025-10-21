Spari ad Afragola, 3 feriti

- pubblicità -

Tre persone sono rimaste ferite nei pressi di un bar in via Sportiglione ad Afragola.

I carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti sul posto, dove sono stati rinvenuti 15 bossoli sull’asfalto.

I feriti sono un ragazzo di 18 anni, un uomo di 28 anni già noto alle forze dell’ordine, un altro 28enne incensurato. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Due sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli, uno a Frattamaggiore.

I rilievi sono stati effettuati dal nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Secondo le prime ricostruzioni, gli spari sarebbero stati esplosi da sconosciuti.