Spari ad Afragola, 3 feriti

Tre persone sono rimaste ferite nei pressi di un bar in via Sportiglione ad Afragola.
I carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti sul posto, dove sono stati rinvenuti 15 bossoli sull’asfalto.
I feriti sono un ragazzo di 18 anni, un uomo di 28 anni già noto alle forze dell’ordine, un altro 28enne incensurato. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Due sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli, uno a Frattamaggiore.
I rilievi sono stati effettuati dal nucleo investigativo di Castello di Cisterna.
Secondo le prime ricostruzioni, gli spari sarebbero stati esplosi da sconosciuti.
