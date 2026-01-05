Spari ai Quartieri Spagnoli, ferito fratello allenatore Cagliari Pisacane

- pubblicità -

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, ai Quartieri Spagnoli, il padre e il fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane sono stati vittime di una aggressione.

Tre persone hanno agito all’esterno del locale di famiglia, “Pisadog19”.

Uno degli aggressori era armato.

Il fratello, 28 anni, è stato ferito alla gamba destra con due colpi di pistola.

Il padre, 68 anni, è stato malmenato.

Entrambi sono stati portati all’ospedale Vecchio Pellegrini.

Non sono in pericolo di vita.

La precisazione via social dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane:

“Come riportato da diversi organi di stampa, questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un’aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un’altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all’esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia”.

“Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, l’ho saputo solo questo pomeriggio. Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l’affetto”.

Secondo le prime ricostruzioni, la tensione sarebbe nata all’interno del locale di proprietà di famiglia da una discussione tra tre donne e una dipendente, che l’uomo avrebbe cercato di sedare difendendo la lavoratrice. Qualcuno avrebbe anche chiamato la Polizia, ma le tre donne avrebbero lasciato il locale prima dell’arrivo degli agenti.

Più tardi, a locale chiuso, verso le 3 di notte, il fratello 28enne di Pisacane si è incamminato verso casa insieme al padre e i due sono stati raggiunti dai tre aggressori: “Hanno messo la pistola vicino alla gamba di mio figlio e sparato due colpi. Uno di loro, che aveva una birra in mano, l’ha lanciata in faccia a Gianluca. Hanno litigato. Poi uno ha preso la pistola, è venuto vicino e ha sparato”, ha raccontato al Tg3 il padre, che non sarebbe rimasto coinvolto nella colluttazione.

“Ci stavano aspettando, è stato un vero e proprio agguato. Abbiamo chiuso il locale e ci stavano aspettando”, ha spiegato invece la madre, che ha confermato che i tre uomini erano a volto scoperto: “L’ha visto anche la Polizia nelle telecamere che hanno ripreso tutto”. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza della zona, si lavora per individuare i tre uomini e le tre donne che erano al locale e ricostruire con esattezza il movente.

Gianluca Pisacane è ancora ricoverato all’ospedale Pellegrini, ma le sue condizioni non destano preoccupazione: i due proiettili che aveva nella gamba destra sono stati rimossi.