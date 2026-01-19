Spari al Rone Sanità, 2 ventenni feriti

- pubblicità -

Due ragazzi di 20 e 21 anni sono rimasti gravemente feriti nella notte nel rione Sanità di Napoli, colpiti da colpi d’arma da fuoco mentre viaggiavano in scooter in vico Lammatari. Secondo una prima ricostruzione, i due giovani avrebbero incrociato un altro motorino con più persone a bordo: l’incontro sarebbe degenerato in pochi istanti in una sparatoria.

Il ventenne, raggiunto al petto, ha riportato una perforazione del polmone ed è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Vecchio Pellegrini. Le sue condizioni sono considerate critiche. L’altro ragazzo è stato ferito al braccio e non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, in ragione delle modalità dell’agguato e dei possibili collegamenti con dinamiche criminali locali. Gli investigatori stanno verificando se anche le vittime fossero armate e se l’episodio sia stato ripreso da sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.

Le prime ipotesi investigative parlano di un possibile regolamento di conti tra piccole bande giovanili attive nel quartiere. Gruppi fluidi, composti da ragazzi e giovanissimi, che negli ultimi anni hanno mostrato una crescente propensione all’uso delle armi per affermare il controllo di micro‑aree del territorio.

Il nuovo episodio richiama alla memoria la sparatoria del 24 ottobre 2024, quando il quindicenne Emanuele Tufano fu ucciso dal fuoco amico durante un raid dei giovani della Sanità nella zona di piazza Mercato. La sua morte innescò una spirale di vendette interne: poche settimane dopo, il ventenne Emanuele Durante, ritenuto ingiustamente responsabile del decesso di Tufano, venne assassinato da un killer legato alla famiglia Sequino.

La dinamica della notte conferma la fragilità del contesto: basta un incontro casuale tra scooter, un riconoscimento, un precedente, perché la tensione esploda in violenza armata. Un fenomeno che intreccia disagio giovanile, modelli criminali radicati e una territorialità esasperata, dove i confini tra gruppi diventano linee di conflitto.

Gli investigatori stanno ora ricostruendo movente, rapporti tra i giovani coinvolti e possibili collegamenti con episodi recenti. L’attenzione resta alta, soprattutto alla luce delle condizioni critiche del ventenne ferito al torace.