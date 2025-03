Spari alla Rotonda Diaz, due feriti

- pubblicità -

Sparatoria sul lungomare di Napoli, precisamente alla Rotonda Diaz, domenica pomeriggio.

Gli spari hanno provocato un fuggi fuggi nell’area della Rotonda Diaz, affollata da cittadini e turisti, con bambini che passeggiavano o sulle giostre.

Secondo le ricostruzioni, la sparatoria è avvenuta in seguito a una lite tra due persone nei pressi delle giostre.

Un uomo è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono gravi.

L’aggressore è stato fermato dai carabinieri e si trova attualmente in caserma.

Il Prefetto di Napoli Michele Di Bari esprime ferma condanna per quanto accaduto nel pomeriggio sul lungomare di, dove due uomini sono stati feriti, anche se in modo non grave, con colpi di arma da fuoco.

“Sebbene si tratti di una delle zone più monitorate dalle forze di polizia, tanto che l’Arma dei Carabinieri è tempestivamente intervenuta fermando una persona sulla quale sono in atto accertamenti – prosegue il comunicato – il Prefetto ha immediatamente disposto una ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza in tutta la zona, in attesa delle decisioni che verranno assunte nel prossimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, soprattutto in considerazione che l’evento delittuoso è stato commesso in un’area frequentata”.