Spari alla Sanità, il punto in Prefettura

- pubblicità -

Dopo il ferimento di due giovani nel quartiere Sanità, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica direttamente nella chiesa di Santa Maria alla Sanità, scelta simbolica per ribadire la vicinanza dello Stato al territorio.

Evento grave e percezione della sicurezza: Il prefetto sottolinea che, nonostante i dati sulle rapine siano in calo del 50%, episodi violenti come quello della notte tra sabato e domenica minano la percezione di sicurezza dei cittadini.

Rafforzamento dei controlli: Aumento del personale in strada, presidi fissi con volanti della Polizia e gazzelle dei Carabinieri, potenziamento della videosorveglianza, grazie anche ai finanziamenti del Ministero dell’Interno, oltre a quelli comunali e regionali.

Valorizzazione del quartiere Sanità: Il prefetto definisce il quartiere come “simbolo”, luogo di forte sinergia tra prevenzione, cultura e partecipazione giovanile.

Intervento del sindaco Manfredi:

Priorità: contrastare la “deriva di violenza” spesso legata a motivi futili, necessità di presidiare soprattutto le ore notturne, maggiori controlli sui minori con azioni mirate.

Ruolo dei Comuni: aggregazione sociale, educazione, inclusione.

Ruolo delle forze dell’ordine: sicurezza pubblica, con il supporto dell’amministrazione.