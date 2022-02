Spari davanti ospedale Vecchio Pellegrini, probabilmente una stesa.

Numerosi colpi di pistola, anche ad altezza uomo, sono stati esplosi la scorsa notte nei pressi dell’ospedale Vecchio Pellegrini, in pieno centro, a Napoli.

Secondo i primi rilievi dei carabinieri, intervenuti in via Portamedina dopo una segnalazione al 112, a sparare sarebbero state persone verosimilmente in sella a uno scooter.

Uno dei colpi, di quella che sembra essere una “stesa”, ha raggiunto la saracinesca di una tabaccheria che si trova poco distante dall’ospedale.

I militari dell’Arma, che stanno indagando sull’accaduto e che sul manto stradale hanno trovato e sequestrato dieci bossoli, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona. (ANSA).