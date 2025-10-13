Spari in piazza Bellini, forse ferita una donna

- pubblicità -

Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco in piazza Bellini, una zona centrale della movida napoletana. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Gli agenti del commissariato Decumani, allertati da una segnalazione, sono intervenuti sul posto e hanno sequestrato alcuni bossoli. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e il movente della sparatoria.

Possibile coinvolgimento: Una donna di 61 anni si è presentata all’ospedale Pellegrini con una ferita da arma da fuoco alla spalla. Le sue condizioni non sono gravi, ma la Polizia sta verificando se sia collegata all’episodio.

Reazione istituzionale: Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare l’accaduto.