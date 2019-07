Stabia Wine Event, conto alla rovescia.

Mancano 24 ore all’evento enogastronomico dell’estate. Venerdì sera alle 20,30 si apriranno le porte di Villa Cimmino per dare inizio alla V Edizione dello Stabia Wine Event.

Un’edizione che si preannuncia scoppiettante grazie alle tante novità che saranno proposte.

Partiamo dai vini grazie al patrocinio e partecipazione del Consorzio Tutela Vini del Vesuvio. «Porteremo alla degustazione i vini del territorio – spiega Ciro Esposito del Consorzio – con oltre 30 aziende e 60 etichette. Partiremo da un nostro fiore all’occhiello che non tutti conoscono, il Caprettone Cino base della produzione del Lacryma Christi».

Parte integrante della serata anche l’Associazione Italiana Sommelier e poi le principali aziende campane ma non solo. Etichette di prestigio come Cantine Iovine, Frescobaldi che parteciperà con un enologo dell’azienda, per l’assaggio pomeridiano riservato agli operatori del settore.

Per degustare tutti i vini proposti all’ingresso, pagando un ticket di 25 euro, sarà fornito un calice con una tasca che permetterà di passeggiare lungo i giardini della location in tutta comodità.

Per il food la grande novità quest’anno è legata a nuove partnership che si accompagneranno a dei piacevoli ritorni come lo chef Angelo Tramontano del Gran Caffè Napoli di Castellammare, Sapori in Corso, il ristorante leader nel nolano: Casa Caldarelli. «Per chi si avvicinerà al nostro stand offriremo dei prodotti pregiati – spiega Carmine Iannelli – come un prosciutto cotto a bassa temperatura, il nostro pane cafone fatto con lievito naturale e la pizza». Offerte che caratterizzano il locale e che saranno accompagnate poco distante dalle proposte dei Cucinieri Per Casa. «Quest’anno i Cucinieri – spiega lo chef Andrea Di Martino – si sono uniti alla Cooperativa Tobilì che si occupa di accoglienza e integrazione per i migranti. Impariamo loro le mille attività di una cucina, provando attraverso il mondo della ristorazione di trovare per queste persone un inserimento lavorativo. E proprio in quest’ottica il menù che proporremmo sarà sorprendente, con fusioni tra la cucina napoletana e persiana».

Ed infine dopo aver mangiato bevuto spazio ai dolci pensati dallo Chef Tramontano: «Come sempre porteremo la nostra tradizione con l’immancabile Scazzetta, nostro cavallo di battaglia. Poi ci avvicineremo alle tradizioni del Vesuvio con in panettone ripieno delle albicocche provenienti da quelle terre ed infine un dolce a sorpresa che sveleremo solo durante la serata». L’angolo cubano curato dalla Tabaccheria d’Amora in collaborazione con Ambasciator Italico sarà invece il piacevole rifugio per gli amanti del fumo lento. «Lo Stabia Wine Event, un format che in ogni suo appuntamento, cresce anche grazie all’incessante sostegno degli sponsor, dei partner e dei visitatori – spiega Giulia Coppola ideatrice e organizzatrice dello Swe – Anche quest’anno scegliamo la solidarietà e parte dell’incasso sarà devoluto al Distretto sanitario dell’Asl Na3 Sud attraverso l’acquisto di attrezzatura sanitaria».

Grande importanza è stato il ruolo dei Main Sponsor : L’Enoteca Online di proprietà di Gidal Spa e Adhoc Castellammare di Stabia e l’affezionata G.I.R.Va International Broker srl di Castellammare di Stabia, due realtà che hanno fatto sì che questa ennesima edizione venisse realizzata in un contesto di qualità ancora più interessante, con il supporto anche degli “sponsor cosiddetti commerciali”

Ecco a voi tutto il circuito SWE edizione 2019

Ristorazione e Pasticceria

Gran Caffè Napoli – Castellammare di Stabia – Na

Casa Caldarelli – Nola – Na

Raffaele Caldarelli Pasticceria- Nola – Na

Cucinieri per Casa – Castellammare di Stabia – Na

Via Porto Bistrot – Salerno



Agrimontana – Piemonte

Domori Cioccolata – Piemonte

Gastronomia

Sapori in Corso – Castellammare di Stabia – Na

Caseificio De Rosa – Castellammare di Stabia – Na

Panificio Esposito – Pompei – Na

Giolì Pomodorini del Piennolo – San Giorgio a Cremano – Na

Beverage

Faito Bibite – Castellammare di Stabia – Na

Scuola Barman di Napoli

Bacco & Malto – Campania

Cantine

Consorzio Vini del Vesuvio – Campania

San Salvatore – Azienda Agricola – Campania

La Guardiense – Campania

Cantina Iovine – Campania

Poggio Ridente – Campania

Sertura Vini – Campania

Frescobaldi – Toscana

Elem – Casa Sant’Orsola – Pemonte

Masi – Veneto

Canevel – Veneto

Riva dei Frati – Veneto

Cantore di Castelforte – Puglia

Lo Giudice Az Agr – Sicilia

La Rajade – Friuli Venezia Giulia

Casale del Giglio – Lazio

Cantina Tollo – Abruzzo

Champagne – Francia

Relax

Ron Espesiado – Ex salumeria – Campania

Tabaccheria d’Amora Castellammare di Stabia – Na Club Ambasciatori dell’Italico

Vecchio Amaro del Capo – Calabria

Damman Thé – Francia

Partner del settore

AIS Associazione Italiana Sommelier Delegazione Penisola Sorrentina

Vesuvio DOP Consorzio Tutela Vini -Sant’ Anastasia – Na –

Main Sponsor

Villa Cimmino – Castellammare di Stabia – Na

L’EnotecaOnline – Castellammare di Stabia – Na

I.R.Va International Broker srl – Castellammare di Stabia – Na

Adhoc Cash & Carry – Castellammare di Stabia – Na

Sponsor Commerciali

Le Fer Preziosi – Castellammare di Stabia – Na

Tabaccheria D’Amora – Castellammare di Stabia – Na

Casolaro spa – Nola – Na

Partners Immagine

Francesco Cataldo Fotografo – Castellammare di Stabia – Na

Intrattenimento musicale

DJ Set : Lello Fly