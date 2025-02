Stadio, Manfredi: serve massiccia riqualificazione

- pubblicità -

“E’ chiaro che per poter entrare all’interno della qualifica per gli Europei è necessario un intervento massiccio di riqualificazione. Ad oggi questo può essere fatto solo con un investimento privato. Al momento non esiste un finanziamento pubblico degli stadi. Il Governo sta lavorando sulla possibilità che venga messo in campo un fondo che possa garantire anche un sostegno pubblico alla riqualificazione degli stadi”.

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione della Half Marathon, in relazione alle parole espresse dal presidente della Figc, Gravina, che parlando degli stadi per la competizione europea non ha citato il ‘Maradona’. Manfredi ha sottolineato che “qualora il Governo intervenga, e io sono in contatto con il ministro Abodi, anche per garantire un finanziamento pubblico faciliterà la possibilità che questi interventi si possano realizzare. Al momento in tutta Italia ci sono molte idee, ma progetti messi in campo che si stanno realizzando pochi”.