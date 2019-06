Stagione Concertistica 2019 dell’Associazione Domenico Scarlatti, primo appuntamento venerdì 7 alla Domus Ars.

Il 7 giugno alle ore 20.30 si apre ufficialmente la Stagione Concertistica 2019 dell’Associazione Domenico Scarlatti con il Chitarrista Francesco Scelzo che presenterà il suo ultimo lavoro discografico Mood Swings.

L’Associazione Domenico Scarlatti che quest’anno copie trentacinque anni di attività ininterrotta ha coinvolto in questi anni oltre che a musicisti di chiara fama, tra cui Maria Luisa Anido, Maxence Larrieu, Roberto Gabbiani, Marcello Abbado, Aniello Desiderio, Tomas Spalinski, Theodora Pavlovitch, Leo Brouwer, Edoardo Catemario, Luca Signorini, decine di giovani promesse a cui ha dato la possibilità di esibirsi innanzi ad un pubblico colto ed esigente.

Il luogo scelto dall’Associazione Domenico Scarlatti è il Centro di Cultura Domus Ars ubicato in pieno Centro Storico di Napoli alla Via Santa Chiara 10 che sta dimostrando sempre più di essere una privilegiata sala da concerto ormai punto di riferimento per migliaia di appassionati di musica Classica, Jazz e Popolare.

La Stagione caratterizzata da proposte di vario genere musicale dalla Musica Classica al Jazz, anche quest’anno coinvolge importanti personalità del panorama musicale italiano oltre a una coppia di giovani virtuosi che si esibiranno in un duo per chitarra e mandolino in un repertorio estremamente accattivante.

Nell’ambito della Stagione, ci saranno due importanti presentazioni dei lavori discografici del chitarrista Francesco Scelzo e di “Kiki” Bernasconi, grande pianista, rappresentante di spicco della magnifica scuola pianistica napoletana.

Questo il Cartellone che è stato anticipato il 29 Maggio da un bellissimo concerto della Margherita Guitars Orchestra.

7 giugno ore 20,30

OVER THE MOOD

Francesco Scelzo chitarra

Musiche di J.S. Bach, A. Barrios Mangorè, M. Llobet, C. Domeniconi, B. Strayhorn, T. Thielemans, O. Hammerstein II, H. Arlen, D. Reinhardt, D. Gillespie

Sabato 29 giugno ore 20,30

NEAPOLITANATA

Arie fuori e dentro al Palazzo – La musica al tempo dei Borbone

Musiche di G. Paisiello, N. Piccinni, S. Mercadante, G. Donizetti, G. Rossini e Anonimi)

Gabriella Colecchia mezzosoprano

Enzo Amato e Francesco Scelzo chitarre

13 Settembre ore 20,30

INSIEME

Ilir Bakiu violoncello

Francesco Pio Bakiu pianoforte

Musiche di G. Fauré, A. Piazzolla, C. Saint-Saëns, J. Papadhimitri, Y. Skënderi, J. S. Bach, I. Albeniz, F. Chopin.

15 Settembre ore 11,30

CLASSICO BAROCCO

Kiki Bernasconi pianoforte

Musiche di D. Cimarosa, D. Scarlatti, J.S. Bach, W.A. Mozart

20 settembre ore 19.00

PROFUMO DI PICOLIT

Luca Signorini violoncello

Bruno Persico pianoforte

Musiche di B. Persico, G. Gershwin, Jobim, Nat King Cole, P.Young

21 settembre ore 19.00

PASSIONE

Chiara Polese soprano

Nicola Polese pianoforte

Musiche d W.A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, F. Lehàr, F.P. Tosti, R. Wagner, H. Duparc, G. Donizetti, E.A. Mario

22 settembre ore 11.30

MATINÉE

Luigi Picardi chitarra

Musiche di J. Dowland, D. Scarlatti, M. Giuliani, H. Villa Lobos, L. Brouwer, A. Barrios

28 settembre ore 19.00

VIRTUOSI

Federico Maddaluno mandolino

Ivano Pagliuso chitarra

Musiche di C. Munier, C. G. Scheidler, A. Barrios Mangorè, B. Bortolazzi, R. Calace.

29 settembre ore 19.00

ARS CONTEMPORANEA

New Direction piano-guitar, viaggio nel mondo sonoro del Compositore Max Fuschetto.

Enzo Oliva pianoforte e Pasquale Capobianco chitarra elettrica

Musiche di M. Fuschetto

Ingresso €.10,00 ridotto €.5,00

Domus Ars Centro di Cultura

Via Santa Chiara, 10 C

Informazioni 081 3425603 – infoeventi@domusars.it