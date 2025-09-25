Stalking, Carabinieri arrestano 26enne

- pubblicità -

I carabinieri della Stazione di San Prisco hanno arrestato in differita un 26enne di Santa Maria Capua Vetere, accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo, tossicodipendente, avrebbe iniziato a manifestare un comportamento morboso e geloso fin dall’inizio della relazione, nel luglio scorso.

La vittima era continuamente molestata con videochiamate, insulti e minacce. Due gli episodi più gravi documentati: il 17 settembre, mentre la donna cenava, fu colpita con un violento schiaffo alla testa; il 22 settembre, mentre dormiva, ricevette un altro schiaffo al volto, accompagnato da insulti e minacce.

Nella stessa notte, il 26enne avrebbe anche chiuso a chiave la porta impedendole di raggiungere la famiglia, minacciandola che prima o poi l’avrebbe accoltellata. Il giorno successivo, la vittima è riuscita a rifugiarsi presso i genitori e ha sporto denuncia ai carabinieri.

Durante le perquisizioni, i militari hanno trovato nell’abitazione dell’uomo attrezzature per il consumo di crack e marijuana, oltre a un coltello da cucina di 13 cm e un martello nascosti nell’auto.

Considerata la gravità dei fatti, il 26enne è stato arrestato in differita per stalking e trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere.