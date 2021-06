Stanza millecolori per dare sollievo ai minori che subiscono traumi.

Una stanza dai colori pastello, con un tavolino, libri sugli scaffali, un ambiente raccolto, intimo e confortevole dove i minori vittime di violenze e maltrattamenti possono sentirsi più a loro agio e riuscire così a raccontare più facilmente il proprio dramma al personale di polizia coadiuvato da psicologi. E’ la ‘Stanza Millecolori’ realizzata all’interno del commissariato Vicaria-Mercato con il contributo dell’associazione Asso.Gio.Ca., di EAV e de L’Altra Napoli Onlus. L’idea è nata proprio da un caso che sul finire del 2019 il commissariato si è trovato a dover affrontare.

”In quell’occasione – ha raccontato il dirigente del commissariato Davide Della Cioppa – con la psicologa allestimmo un setting di fortuna per mettere una ragazza minore a suo agio”. La stanza è dotata di tecnologia, fornita dall’IBM, che consente la registrazione audio-video per evitare lo stress che i minori subiscono quando sono costretti a rivivere nuovamente i traumi.

”E’ un gesto di attenzione verso questo territorio a cui siamo sempre stati vicini – ha detto il questore, Alessandro Giuliano – ed è un felice incontro tra pubblico e privato per l’allestimento di un setting di ascolto per vittime vulnerabili con lo scopo di agevolare il difficile percorso di denuncia di reati odiosi anche grazie ad ambienti più adeguati e accoglienti”.

Il progetto – come sottolineato da Gianfranco Wurzurger, presidente di Asso.Gio.Ca. – ”è stato possibile grazie alla creazione di una rete”.

”Progetti come questo – ha affermato Ernesto Albanese, presidente de L’Altra Napoli Onlus – servono molto non solo per andare incontro a bambini vittime di violenza, ma sono anche messaggi di legalità, di riscatto”.

Erano presenti il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, l’assessore regionale alla Sicurezza, Mario Morcone, la consigliera regionale, Bruna Fiola. (ANSA).