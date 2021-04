Stati Generali delle Donne della Campania sostengono SOSTeenGo! di Telefono Rosa.

Gli Stati Generali delle Donne della Campania sostengono la campagna del Telefono Rosa SOSTeenGo! per la creazione di un fondo a sostegno delle ragazze e dei ragazzi che hanno vissuto nelle case rifugio dell’Associazione. Un’iniziativa, partita il 12 Marzo 2021, che attraverso la formazione e l’educazione dei giovan* al rispetto e alla parità di genere, ha a cuore il loro futuro.

“Come Telefono Rosa da sempre ci occupiamo dei giovani, crediamo fortemente nell’educazione e nella formazione delle ragazze e dei ragazzi al rispetto e alla parità di genere. Soprattutto oggi, in un momento così particolare e difficile, è necessario non lasciarli soli. Per questo abbiamo deciso di realizzare un fondo, che possa aiutarli a mettere il primo tassello per il futuro. Vogliamo costruire insieme a voi un salvadanaio di speranza non solo per i ragazzi e le ragazze usciti dalla nostre case rifugio, ma per tutti i giovani che hanno bisogno di un sostegno per sviluppare un progetto o un’idea che guardi al futuro”, così la Presidente Nazionale Maria Gabriella Carnieri Moscatelli.

“Come Stati Generali delle Donne da sempre impegnati al contrasto del fenomeno della violenza maschile sulle donne e forte anche di un’esperienza nazionale di ascolto e di supporto alle donne vittima e ai minori, ha deciso di sostenere e promuovere la campagna del Telefono Rosa convinte che l’iniziativa favorirà la realizzazione di interventi importanti e fondamentali per le tante ragazze e i tanti ragazzi che nella loro vita sono stati privati di affetto e di una prospettiva di futuro rosea. “Il nostro sostegno nasce dalla costatazione che la violenza di genere, è diventata ancora più drammatica nel periodo di lockdown imposto dalla pandemia, a causa delle convivenze forzate, in spazi spesso limitati. E’ importante aumentare la consapevolezza di un fenomeno emergenziale quale quello della violenza di genere anche attraverso il sostegno di tali iniziative benefiche volte a prevenire e contrastare il fenomeno, ad aiutare le vittime di violenza e i propri figli, così Maria Lippiello Coordinatrice Stati Generali delle Donne della Campania e Assessora alle pari opportunità, politiche di genere e libertà civili della Municipalità 5 Arenella-Vomero del Comune di Napoli.