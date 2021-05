Stati Uniti tra bonus e vaccini il caso esemplare dello Scarlet Pearl Casino.

Se l’Europa ancora arranca con i vaccini.

Il vaccino inglese che non convince!

Pfizer invece che continua a conquistare la fiducia.

La stessa azienda ha annunciato che a breve sarà disponibile anche una pillola con il covid.

Negli Usa invece, non va come in Italia.

Su un totale di 331 mila persone circa il 45% ha ricevuto il vaccino.

Ma come mai tutte queste differenze?

Non preoccuparti te lo spiegheremo a breve!

Joe Biden ha anche da poco annunciato che già a Giugno gli Usa potranno quasi tornare alla normalità.

In quanto avranno a disposizione dosi sufficienti.

Sufficienti per l’intera popolazione.

Le previsioni Usa dicevano che i soggetti vaccinati avrebbero raggiunto il suo apice a ottobre 2021.

Invece diversamente dall’Italia lo scopo tanto amato sarà anche raggiunto prima.

Ma perché queste differenze tra Italia e Usa?

Sei curioso di scoprirlo?

Bene, non preoccuparti devi solo leggere!

Situazione Italiana

La situazione italiana è abbastanza diversa rispetta a quella Usa.

Ritardi nella consegna dei vaccini.

Il terrore per il vaccino inglese.

Ma un pò anche la lentezza nella gestione forse.

Insomma in Italia ancora a Maggio 2021 solo il 15% della popolazione ha ricevuto una dose completa.

Il 12% ha ricevuto solo la prima dose.

Ma questo perché?

Negli Usa hanno adottato diversi stratagemmi per invogliare la gente a vaccinarsi.

Ad esempio il bonus nella busta paga attuato dal Casino Scarlet Pearl.

Caso esemplare.

Fino a 150 dollari in più per ogni dose in busta paga.

In Italia invece?

Abbiamo il cashback che non è collegato a quasi a nessun incentivo!

Lo Scarlet e il Bonus Vaccino

In Italia il popolo imprenditoriale è quasi in rivolta!

Alcune attività si trovano chiuse da un anno circa.

Alcune hanno anche spesso soldi per adeguamenti ma sono anche ancora chiuse.

Difficile in Italia emulare la situazione Usa.

Proprio al riguardo risulta esemplare l’incentivo del casino Pearl Scarlet di 150 dollari a dose pur di effettuare la vaccinazione.

I manager della sala da gioco hanno creduto sul vaccino.

Appunto che vaccinare potrebbe essere l’unico metodo di lotta a questo maledetto virus e alla concorrenza spietata online.

Infatti come sappiamo le case da gioco in rete offrono bonus casino come in questa pagina qui.

Quindi, il far vaccinare tutti anche donando un bonus permette il riavvio dell’azienda e combattere la supremazia della rete.

Un modo semplice per tornare ad essere il riferimento degli amanti dei giochi d’azzardo.

Infatti ad oggi allo Scarlet Pearl Resort e casino ognuno ha ricevuto il vaccino ma anche l’intero bonus di 300 dollari.

In molte parti del mondo l’iniziativa è apparsa buona.

Proprio per la voglia di un ritorno alla normalità oramai lontana da quasi un anno.

Avrà senso pensare o ipotizzare qualcosa del genere in Italia?

Agli ardui l’alta sentenza.

Il bonus vaccino in Italia è auspicabile?

Quasi ad inizio pandemia una cosa del genere era anche stata ipotizzata.

Ma in realtà è rimasta solo una frase detta.

L’idea era proprio quella di dare un qualcosa a chi si sottoponeva ai vaccini contro il covid.

Ma poi unico bonus attuato è stato il cashback che ha poco di collegato al covid.

Un’altra ipotesi poi era proprio la sostituzione del cashback con un qualcosa di premiante a chi si sottoponeva al vaccino.

Ma anche questa ipotesi purtroppo poi è affondata.

Nella realtà in Italia le dosi di vaccino ricevuto sicuramente non sono quelle americane.

Per non parlare di tutti i problemi con il vaccino anglo sassone.

Che come concausa hanno messo diversa paura e diffidenza agli italiani.

Ad oggi infatti c’è ancora la diatriba se abbandonare il vaccino anglo sassone o meno.

Le regione con modalità diverse erogano un’indennità ai medici a disposizione per la somministrazione del vaccino.

Lo scopo sarebbe proprio quello di raggiungere la serenità come negli Usa.

Quindi con un alto numero di soggetti vaccinati.

Come ad esempio in Israele che ad oggi è già possibile vivere una vita normale lontano da mascherine e protezioni.

Ad esempio nel Lazio i medici ricevono fino a 800€ di indennità per vaccinare gli ultra ottantenni.

Non si parla pero di nessun incentivo che potrebbe convincere gli italiani indecisi a sottoporsi al vaccino.

In realtà per raggiungere l’immunità cosiddetta di gregge si dovrebbe arrivare a vaccinare almeno il 75% della popolazione.

L’Italia ad oggi è ancora lontana da questa cifra.

Quindi, l’obiettivo normalità purtroppo non è ancora all’orizzonte!