Stesa a Caivano, Carfagna chiede più controlli a Lamorgese.

Il ministro per la Coesione Territoriale Mara Carfagna ha discusso con il ministro degli Interni Lamorgese, la situazione dell’ ordine pubblico a Caivano (Napoli), dove questa notte, per una probabile “stesa” , sono stati esplosi 26 colpi di arma da fuoco nel rione “Parco Verde”.

Il Parco Verde è una grande piazza di spaccio, ancora in funzione nonostante le recenti operazioni anti-clan delle forze dell’ Ordine.

“Ho parlato a lungo con il ministro Lamorgese, che ringrazio – afferma Carfagna -e mi ha assicurato che aumenterà la vigilanza e i controlli, perchè quello che è accaduto non deve più ripetersi”.

In serata, Carfagna si è recata a Caivano per incontrare il parroco del Parco Verde Don Maurizio Patriciello .

“Con lui ho da molto tempo una interlocuzione diretta ed affettuosa – ha detto il ministro per il Sud – e la presenza di un rappresentante dell’ istituzioni a Caivano è più importante che in altri luoghi, perchè significa che lo Stato c’è, e non lascia sole le famiglie perbene che chiedono solo sicurezza e protezione” (ANSA).