Stesa nella notte in vico Limoncello, ferita una studentessa in casa

Poco prima delle 2 di notte, in vico Limoncello, a due passi dall’Anticaglia, sono stati esplosi quattro colpi di pistola.

I colpi hanno riecheggiato nell’androne di un palazzo, provocando panico tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e una pattuglia della Compagnia Napoli Centro.

A terra sono stati trovati bossoli, tipico segnale di una stesa o di un avvertimento intimidatorio.

Due studentesse di lingue dell’Università L’Orientale, che vivono nel palazzo, hanno descritto così l’accaduto:

«Abbiamo sentito 2-3 colpi forti, pensavamo fossero fuochi d’artificio».

Una loro coinquilina ha trovato un proiettile entrato direttamente nella sua stanza, non è stata colpita direttamente ma è stata costretta a ricorrere alle cure mediche, la ragazza è stata medicata all’occhio.

La ragazza, spaventata, è uscita immediatamente e non è più riuscita a rientrare nella camera.

Le studentesse sono ancora sotto shock: «È un evento troppo fresco, dobbiamo ancora parlare con i nostri genitori».