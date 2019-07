Stipendi non pagati, protesta lavoratori Manital davanti Palazzo San Giacomo.

I lavoratori della Manital sono tornati in piazza a Napoli protestando contro il mancato pagamento degli ultimi tre stipendi.

La scorsa settimana hanno protestato dinanzi all’ufficio scolastico in via Ponte della Maddalena, a Napoli, mentre questa mattina hanno fatto un presidio in piazza Municipio.

I lavoratori della Manital e delle aziende consorziate provvedono alla pulizia e al decoro di alcune scuole della provincia di Napoli.

“Speriamo che qualcuno prenda cuore la nostra vertenza – ha spiegato un portavoce – ormai siamo allo stremo”. (ANSA)