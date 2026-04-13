lunedì, Aprile 13, 2026
Facebook Linkedin RSS X Youtube
Pubblicità
Home Cronaca Strade Sicure, sindacatoo militari: sdegno per parole Borrelli

Strade Sicure, sindacatoo militari: sdegno per parole Borrelli

Di
Redazione
-
Screenshot
- pubblicità -

Antonino Duca, Segretario Generale del SAM (Sindacato Autonomo dei Militari), esprime un forte disappunto per le recenti dichiarazioni dell’On. Francesco Emilio Borrelli, riguardanti il personale militare attivo nell’Operazione “Strade Sicure” e impiegato presso Largo Sermoneta tratto di città Napoli al confine tra Mergellina e Posillipo.

“Proviamo un profondo sdegno per le affermazioni dell’Onorevole Borrelli,” dichiara Duca. “È inaccettabile, da parte di un rappresentante delle istituzioni, assistere a un attacco disordinato e inopportuno contro uomini e donne in uniforme, che con impegno e senso del dovere garantiscono la sicurezza dei cittadini.”

Il Segretario Generale del SAM si rivolge direttamente al parlamentare con toni incisivi:

“Gentilissimo Onorevole, i toni inappropriati e le offese ingiustificate rivolte ai nostri colleghi la pongono, di fatto, sullo stesso piano di coloro che lei combatte quotidianamente. Chi sostiene la legalità e il rispetto delle regole non può permettersi di calpestare la dignità di chi rappresenta e difende lo Stato ogni giorno.”

“I militari di ‘Strade Sicure’ — continua Duca — operano in condizioni difficili, affrontano turni logoranti con retribuzioni minime e necessitano di tutele normative che la politica dovrebbe garantire.”

Il SAM ribadisce la propria totale solidarietà a tutto il personale coinvolto.

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Kyneticsocial agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin, acquista mi piace e follower italiani garantiti ed aumenta la visibilità dei tuoi social

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it