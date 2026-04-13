Strade Sicure, sindacatoo militari: sdegno per parole Borrelli

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Antonino Duca, Segretario Generale del SAM (Sindacato Autonomo dei Militari), esprime un forte disappunto per le recenti dichiarazioni dell’On. Francesco Emilio Borrelli, riguardanti il personale militare attivo nell’Operazione “Strade Sicure” e impiegato presso Largo Sermoneta tratto di città Napoli al confine tra Mergellina e Posillipo.

“Proviamo un profondo sdegno per le affermazioni dell’Onorevole Borrelli,” dichiara Duca. “È inaccettabile, da parte di un rappresentante delle istituzioni, assistere a un attacco disordinato e inopportuno contro uomini e donne in uniforme, che con impegno e senso del dovere garantiscono la sicurezza dei cittadini.”

Il Segretario Generale del SAM si rivolge direttamente al parlamentare con toni incisivi:

“Gentilissimo Onorevole, i toni inappropriati e le offese ingiustificate rivolte ai nostri colleghi la pongono, di fatto, sullo stesso piano di coloro che lei combatte quotidianamente. Chi sostiene la legalità e il rispetto delle regole non può permettersi di calpestare la dignità di chi rappresenta e difende lo Stato ogni giorno.”

“I militari di ‘Strade Sicure’ — continua Duca — operano in condizioni difficili, affrontano turni logoranti con retribuzioni minime e necessitano di tutele normative che la politica dovrebbe garantire.”

Il SAM ribadisce la propria totale solidarietà a tutto il personale coinvolto.