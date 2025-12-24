Strage Rapido 904, la commemorazione in Stazione Centrale

- pubblicità -

Si è svolta ieri, nell’atrio della Stazione Centrale di Napoli, la cerimonia commemorativa per il 41° anniversario della strage sul treno Rapido 904, alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi , della Presidente dell’Associazione tra i Familiari delle Vittime Rosaria Manzo , delle autorità civili e dei rappresentanti delle istituzioni.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha rappresentato un momento di raccoglimento e riflessione per ricordare le vittime dell’attentato del 23 dicembre 1984, una delle pagine più tragiche della storia recente del nostro Paese.

La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona di fiori e un minuto di silenzio in memoria delle 16 persone che persero la vita e delle decine di feriti. Presenti familiari delle vittime, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, uniti nel segno della memoria e della giustizia.

Nel suo intervento, il Sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato: “Oggi Napoli si ferma per ricordare una strage che ha colpito non solo la nostra città, ma l’intera comunità nazionale. Il Rapido 904 è stato un attentato vile, che ha spezzato vite innocenti e segnato profondamente la coscienza civile del Paese. La memoria di quella tragedia deve essere viva e condivisa, perché dimenticare significherebbe tradire le vittime e il loro sacrificio. Come istituzioni abbiamo il dovere di continuare a sostenere i familiari, di custodire la verità e di trasmettere alle nuove generazioni il valore della legalità e della giustizia. Solo così possiamo costruire una società più sicura, più giusta e più solidale.”