Striscia la Notizia, questa sera Luca Abete torna ad Ottaviano

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Luca Abete torna a Ottaviano (Napoli), dopo il servizio su alcuni “nostalgici” della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo che aveva provocato le proteste del sindaco del comune vesuviano, Biagio Simonetti.

Il quale aveva parlato di “narrazione distorta, inaccettabile generalizzazione buona solo per fare sensazionalismo”.

Così l’inviato di Striscia ha deciso di tornare a Ottaviano per incontrare Simonetti e dimostrargli che, per le vie della sua città, c’è ancora chi si schiera per il boss.

«Cutolo era un signore, ha fatto tante cose belle e tanti ottavianesi la pensano così», dichiarano alcuni cittadini di fronte al loro sindaco.

«Mi vergogno, questi non sono miei concittadini», replica Simonetti. Abete raccoglie anche le testimonianze di tanti residenti, soprattutto giovani, che si schierano apertamente contro la Camorra.

Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/luca-abete-ottaviano-sindaco-simonetti-nostalgici-boss-cutolo_567200/