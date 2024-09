Studente cade da secondo piano della scuola, grave

- pubblicità -

Un tragico incidente ha scosso questa mattina l’istituto superiore E. Pantaleo di Torre del Greco, situato in provincia di Napoli. Un giovane studente di 16 anni è caduto dalla finestra della sua aula situata al secondo piano.

L’episodio si è verificato poco prima dell’inizio delle lezioni, gettando nello sconcerto sia i compagni di classe che i docenti presenti. I

carabinieri sono prontamente intervenuti non appena ricevuta la segnalazione e sono attualmente impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le cause che hanno portato alla caduta del ragazzo sono ancora sconosciute e sotto accurata indagine.

Non è chiaro se si tratti di un incidente, di un gesto volontario o se siano in gioco altre circostanze particolari che potrebbero aver contribuito all’accaduto. Il servizio di emergenza sanitaria, tempestivamente allertato, ha trasferito il giovane in codice rosso all’ospedale del Mare di Napoli. Il codice rosso indica condizioni estremamente gravi, con rischio imminente per la vita del paziente.

I medici dell’ospedale stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare le condizioni del ragazzo, ma al momento rimane in pericolo di vita.

Questo incidente ha suscitato enorme preoccupazione e tristezza tra gli studenti, il personale scolastico e i genitori degli alunni. La scuola E. Pantaleo ora si confronta con una situazione difficilissima e sta collaborando con le autorità per cercare di comprendere cosa sia realmente successo. Nel frattempo, sono stati attivati servizi di supporto psicologico per aiutare chi ha assistito all’incidente o ne è rimasto particolarmente sconvolto. Le indagini proseguono e ulteriori dettagli emergeranno man mano che i carabinieri completeranno i loro accertamenti.

La priorità resta comunque la salute e la sicurezza del giovane studente, per il quale tutta la comunità scolastica e cittadina sta esprimendo profonda solidarietà e speranza per una pronta e completa guarigione.