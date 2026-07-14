Sub morto in Penisola Sorrentina, disposta autopsia

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La Procura di Torre Annunziata ha disposto l’autopsia sul corpo di Luigi Belardo, 54 anni, il sub trovato morto ieri nelle acque di Marina di Puolo, a circa trenta metri di profondità.

L’uomo, residente a Ravenna ma originario della Campania, era impegnato in un’immersione autorizzata insieme ad altri compagni, che a un certo punto lo hanno perso di vista, lanciando immediatamente l’allarme.

Le ricerche e il ritrovamento

Le squadre di soccorso hanno individuato il corpo del sub sul fondale, recuperandolo dopo diverse operazioni. Belardo presentava ferite alla testa, un elemento che ha subito orientato gli investigatori verso l’ipotesi di un impatto con l’elica di un natante.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere risalito in superficie proprio mentre un’imbarcazione transitava nella zona, oltrepassando i limiti di sicurezza previsti dalle normative per la navigazione in prossimità dei sub.

Le ipotesi al vaglio

Gli inquirenti non escludono però un’altra possibilità: Belardo potrebbe essere stato colto da malore durante l’immersione, finendo poi contro gli scogli della costa e riportando le ferite riscontrate. La dinamica resta incerta, anche perché l’incidente è avvenuto di domenica, giornata in cui il traffico di barche nella baia è particolarmente intenso.

L’autopsia

L’esame autoptico, disposto dalla Procura, dovrà chiarire le cause esatte del decesso e stabilire se le lesioni alla testa siano compatibili con un urto accidentale contro la roccia o con l’impatto con un mezzo nautico. Solo dopo l’autopsia sarà possibile definire con precisione la sequenza degli eventi che ha portato alla morte del 54enne.