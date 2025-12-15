Successo per il Mak π 100 di Zungri per MSF

- pubblicità -

Anche quest’anno il Mac π 100, evento natalizio organizzato dall’Ortopedia Meridionale del cavaliere Salvio Zungri per sostenere Medici Senza Frontiere, ha fatto centro. L’ottava edizione della kermesse, con la regia di Fabio Mazzeo e la direzione artistica del musicista Mario Fasciano, si è svolta al Teatro Mediterraneo di Napoli con una grande partecipazione di pubblico.

“Il dottor Zungri ha scelto di celebrare queste feste insieme a noi – ha scritto Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia – sostenendo la nostra azione medico -sanitaria di emergenza in più di 70 Paesi nel mondo. Da oltre 50 anni siamo impegnati nel fornire cure, vaccini, e beni di prima necessità dove è necessario e grazie alla donazione di Ortopedia Meridionale continueremo a farlo anche durante queste festività. Da parte degli oltre 67mila operatori umanitari di medici senza Frontiere nel mondo e di coloro che beneficeranno di questo gesto, i più sinceri auguri di buone feste”.

A salire sul palco della storica sala di Fuorigrotta sono stati: i Neri per Caso, che hanno coinvolto il pubblico esibendosi nei loro successi, Vincenzo Incenzo, musicista e autore per i grandi della musica italiana da Renato Zero a Lucio Dalla, da Ornella Vanoni a Michele Zarrillo e, il surreale comico del Bagaglino, Mario Zamma. A presentare la serata, Maria Elena Fabi.

“Fare del bene fa bene, è questo lo slogan di questo evento con il quale vogliamo ringraziare tutti gli operatori della sanità con i quali lavoriamo spalla a spalla e che fanno del bene grazie al loro lavoro e alla loro dedizione”, ha detto Zungri che ha annunciato anche una campagna di sensibilizzazione alla donazione degli organi.

Sul palco si sono esibiti anche i ragazzi dell’Eskhara Ballet Academy in una coreografia ispirata alla serie tv Stranger Things.