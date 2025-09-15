Successo per la Notte Bianca a Torre Annunziata

- pubblicità -

Migliaia di persone in strada a Torre Annunziata per la seconda edizione de “la Notte Bianca di Oplonti” che si è tenuta sabato 13 settembre. L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale e che rientra nel cartellone “Scorci e sogni di fine estate” si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’estate in città.

L’isola pedonale, lunga 1,5 km, è stata animata da oltre venti esibizioni musicali ed artistiche distribuite tra Corso Umberto I, Corso Vittorio Emanuele III, Piazza Cesaro, Piazza Nicotera e Villa del Parnaso.

Particolarmente apprezzato dal pubblico lo spettacolo acrobatico a 40 metri d’altezza in piazza Ernesto Cesaro.

Migliaia di persone con il naso all’insù hanno assistito alla performance dei tre acrobati e del violinista che si sono esibiti sospesi in aria. Molto apprezzati anche il fachiro dei serpenti, lo spettacolo musicale sulla terrazza di Villa Parnaso e le street band. Spazio infine anche per i bambini con i gonfiabili posizionati in Piazza Nicotera.

Ottima adesione dei commercianti che hanno partecipato all’evento con i negozi aperti e allestendo spazi per la ristorazione sui marciapiedi. Anche questa volta Palazzo Criscuolo si dimostra la sede naturale di eventi culturali. Il Palazzo Comunale aperto alla città ha ospitato le esposizioni della Pro Loco, del progetto Ri-Bello e dell’associazione Kest’Art.

“È stato bellissimo percepire il calore e la partecipazione della città. La “Notte Bianca di Oplonti” ha offerto un’altra occasione per mostrare le potenzialità di Torre Annunziata e l’importanza di momenti che permettono ai cittadini di vivere e riappropriarsi degli spazi urbani – ha commentato il sindaco Corrado Cuccurullo – Eventi come questi non sono soltanto occasioni per trascorrere una serata diversa: hanno un effetto che va oltre il momento, lasciando un’energia positiva che dura nel tempo. Sono una vera e propria iniezione di fiducia e di positività”.