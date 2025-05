SUD. La sfida possibile, presentazione del libro venerdì 9

- pubblicità -

Venerdì 9 maggio, alle ore 18, presso il Gran Caffé Gambrinus (via Chiaia, 1 – Napoli), Anna e Gianni Lepre presentano “SUD. La sfida possibile” (Piemme). Saluti Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Michele di Bari, Prefetto di Napoli.

Intervengono Matteo Lorito, Magnifico Rettore Università degli Studi Federico II di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Unione Industriali Napoli, Giosy Romano, Commissario Zes Unica, Gennaro Sangiuliano, giornalista. Modera Mimmo Falco.

Questo libro nasce dalla convinzione che superare il divario territoriale tra nord e sud sia possibile, oggi più che mai. Una convinzione rafforzata da dati, numeri, studi e teorie che vanno in un’unica direzione: comprendere che il «problema Sud» non riguarda soltanto le regioni meridionali, ma tutta la penisola. L’Italia, infatti, non può più permettersi divari economici così rilevanti, che si traducono in minor PIL e di conseguenza in minore ricchezza: serve un cambio di paradigma, una nuova visione. Per gli autori il primo passo è guardare al passato, capire da dove nasce questo gap, ribaltare la narrazione che tende a imputarne al Mezzogiorno tutte le colpe. Poi analizzare il presente, prendere atto degli interessi locali che giocano un ruolo negativo per la coesione territoriale, creando politiche discriminanti. Infine guardare al futuro, orientare la volontà politica in una nuova direzione e ragionare sui mezzi attualmente disponibili: le strade tracciate dal PNRR, le fonti di finanziamento, il ruolo delle imprese nella rinascita del sud e dell’Italia intera.

ANNA LEPRE è nata a Napoli. Laureata in Economia e Commercio alla Federico II, è consulente del lavoro, dottore commercialista e revisore contabile. Esperta in strategia aziendale, analisi di bilancio, fisco, credito e finanza agevolata, è direttore del Centro Studi di Lepre Group e della Lepre Group-Strategie per le imprese. Giornalista pubblicista, opinionista del quotidiano Roma, per anni è stata coordinatrice redazionale del periodico Lepre News. È componente del collegio sindacale di Cinecittà, del VIVE e delle Ville Vesuviane.

GIANNI LEPRE è nato a Napoli. Commercialista, giornalista, economista, scrittore, è Cavaliere e Commendatore al Merito della Repubblica. Già presidente della Commissione Economia della Cultura del cndcec e presidente della Commissione Reti e Distretti d’Imprese dell’odcec di Napoli, presidente di Lepre Group, Donato di Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta, presidente onorario della Confraternita dei Sartori 1351 e segretario generale di OroItaly. Interviene su problematiche di economia a Rai1, Rai2, Tg Regione e nelle principali tv locali. Scrive per quotidiani come Roma, Il Mattino, Quotidiano del Sud e per Il Settimanale.