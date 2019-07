Sui Sentieri degli dei ad Agerola, appuntamenti con Enzo Decaro, Antonio Onorato e Valentina Stella.

Proseguono gli appuntamenti di Agerola Sui Sentieri degli Dèi. A salire sul palco, giovedì 18, uno dei volti più amati dal pubblico italiano, Enzo Decaro, che con il suo Angeli della prateria accompagna il pubblico in una lunga passeggiata nelle infinite distese d’erba e pascoli americani per raccontare le gesta dei nativi ricche di magia e tradizione.

Alle sue letture si alternano i suoni magici della chitarra a fiato di Antonio Onorato. Il loro racconto è confortato da immagini video che guidano per mano lo spettatore lungo questo ponte tra il Mediterraneo e le Americhe.

Angeli della prateria è il secondo appuntamento del ciclo ‘Na voce, ‘na chitarra e ….. nu poco e tv, titolo preso a prestito da una famosa canzone napoletana di Ugo Calise che racchiude una serie di incontri Unplugged del festival, durante i quali si incrociano una voce narrante, musica suonata dal vivo e documenti televisivi strettamente legati al tema della serata.

Agerola World Music Festival

Venerdì 19 luglio Gruppo Folk di Agerola

Sabato 20 luglio Valentina Stella

Domenica 21 luglio Over Scugnizzi

Bomerano – PIAZZA PAOLO CAPASSO

ore 21.00

Anche quest’anno torna l’Agerola World Music Festival con i suoi concerti abbinati ai percorsi eno-gastronomici del Borgo del Pane: un dedalo di vicoli e stradine dove è possibile rivivere l’atmosfera del passato.

Nelle botteghe artigiane intorno al settecentesco Palazzo Acampora, ricostruite fedelmente con materiali e arnesi d’epoca, vengono riproposti gli antichi mestieri ed è possibile gustare pietanze della tradizione locale e prelibati prodotti alimentari DOP, vanto della cittadina campana nel mondo. Tra piatti a km0 e momenti di approfondimento culturale, non mancherà tanta musica dal vivo.

La sera infatti la piazza sarà teatro di tre concerti: venerdì 19 luglio con l’immancabile Gruppo Folk di Agerola, sabato 20 con l’attesissima Valentina Stella, ‘la bruna voce’ della canzone napoletana come l’ha definita lo scrittore Domenico Rea, e domenica 21 con gli Over Scugnizzi per il gran finale.

INFO

Parco Corona – Via Casalone (frazione Bomerano)

ore 21.00

Ingresso libero

Piazza Paolo Capasso (frazione Bomerano)

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com