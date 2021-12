Supergreenpass, da venerdì 3 in edicola la guida de Il Sole 24 Ore.

Conto alla rovescia per il via al Super green pass. Da lunedì 6 dicembre, infatti, scattano i nuovi limiti per chi ha scelto di non vaccinarsi. Fino al 15 gennaio, anche nelle regioni in zona bianca, solo il Green pass che si ottiene con la vaccinazione o perché guariti dal Covid consentirà di accedere a ristoranti, musei, cinema e teatri.

Per questo periodo, invece, chi ha il Green pass “base” che deriva da tampone dovrà fare i conti con nuove restrizioni anche in zona bianca. Obbligo vaccinale per altri due milioni di italiani: l’obbligo di vaccinarsi scatta, infatti, per personale scolastico, forze dell’ordine e militari.

