Surriscaldamento alimentazione sistemi sicurezza, stop 90 minuti treni Circumvesuviana

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Circa novanta minuti di interruzione su tutte le tratte della Circumvesuviana si sono registrati lunedì mattina a causa di un problema tecnico ai sistemi che regolano la sicurezza della circolazione ferroviaria.

Lo rende noto l’Ente Autonomo Volturno (Eav), che ha spiegato come l’azienda abbia deciso di bloccare prudenzialmente il transito dei treni dalle 11.30 fino alle 13 circa.

Il guasto

Secondo quanto comunicato da Eav, l’interruzione è stata determinata da “un surriscaldamento anomalo dei sistemi energetici a servizio delle tecnologie che regolano la sicurezza del sistema ferroviario”.

L’anomalia ha richiesto l’immediata sospensione della circolazione su tutte le linee vesuviane, per evitare rischi e consentire le verifiche tecniche.

Ripristino della circolazione

I tecnici dell’azienda sono intervenuti per individuare e risolvere l’inconveniente, permettendo il ripristino della circolazione poco dopo le 13. La situazione è tornata progressivamente alla normalità, con la ripresa regolare dei convogli.

Disagi per gli utenti

Lo stop ha causato ritardi e cancellazioni su tutte le tratte, con ripercussioni significative per pendolari e viaggiatori. L’azienda ha assicurato che sono in corso ulteriori accertamenti per evitare il ripetersi del problema.