Tamponi e mascherine gratis, protesta davanti Ordine dei Farmacisti.

Tamponi e mascherine gratis. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa a Napoli dei centri sociali, dei disoccupati e degli studenti, organizzata davanti alla sede dell’Ordine dei farmacisti e di Federfarma dove, durante il sit-in, sono stati distribuiti volantini ed esposto un striscione con la scritta ‘ La salute non e’ un privilegio’ .

”Mentre in Francia, Germania e Inghilterra almeno i test rapidi sono garantiti e gratuiti – si legge nel comunicato diffuso dagli organizzatori – noi assistiamo da due anni allo scandalo delle speculazioni milionarie da parte delle lobby sui tamponi e sulle mascherine’. In questa situazione – continua la nota stampa – si pone con la massima urgenza la necessità di affrontare l’impatto degli effetti sociali diretti e indiretti della pandemia sui ceti sociali più deboli che oltre al mancato pagamento salariale, licenziamenti, aumento delle bollette e sblocco di sfratti si trovano ora a dover affrontare i costi di tamponi e mascherine”.

”La protesta di oggi – hanno annunciato i promotori – vale anche come appello di partecipazione alla manifestazione prevista per venerdi’ 21 gennaio in piazza del Plebiscito”.

