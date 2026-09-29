Tangenti e caporalato nei cantieri AV, operazione GdF, 10 arresti

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Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, in data odierna, ha esegtilto una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 20 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto conti’aiio ai doveri d’ufficio, favoreggiamento.

I provvedimenti

In particolare, all’esito degli inteiiogatori preventivi degli indagati, 10 persone sono state sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, 5 alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza congiuntamente all’obbligo di piesentazione alla polizia giudiziaria territorialmente competente, 2 alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza congiuntamente all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziarla territorialmente competente ed alla sospenslone totale dall’esercizio di un pubblico servizio per anni uno, 3 alla misura interdittiva della sospensione totale dall’esercizio di un pubblico servizio per anni uno.

Le indagini

L’indagine ha riguardato le opere infrastrutturali connesse alla realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità Napoli—Bari e, specificamente, le tratte ultimate o in fase di realizzazione insistenti nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.

Le attività investigative hanno interessato le diverse fasi di gestione delle commesse, dall’affidamento dei lavori alla loro esecuzione e contabilizzazione, fino ai controlli e ai pagamenti alle imprese, nonché la gestione dei materiali dl scavo e dei rifiuti di Cantlere nonché la fornitura di calcestruzzo.

Sistema di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali

Secondo l’ordinanza cautelare sarebbe emerso un sistema di rapporti corruttivi tra imprenditori e pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che, in ragione delle responsabilità tecniche, amministrative e di cantiere esercitate, avrebbero agevolato determinate imprese nell’ottenimento delle commesse, nell’esecuzione e contabilizzazione dei lavori, nonché nei controlli e nei pagamenti.

In cambio dei favori accordati sarebbero stati corrisposti denaro e altre utilità, tra cui somme in contanti — anche occultate in confezioni e box natalizi — orologi di pregio, telefoni cellulari, soggiorni, vacanze e altri beni e servizi.

Sfruttamento di manodopera e caporalato

Un ulteriore filone investigativo ha riguardato l’impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari.

In particolare, sarebbe stata verificata la presenza nei cantieri di lavoratori di origine egiziana sottoposti a condizioni lavorative particolarmente gravose e degradanti, con turni protratti, in alcuni casi, sino a 20 ore, reiterate violazioni dei periodi di riposo, corresponsione di retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali o, comunque, sproporzionate alla quantità e qualità di lavoro svolto, inosservanza delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza, sottoposizione a metodi di sorveglianza e a situazioni alloggiative del tutto precarie, con irregolarità relative ai permessi di soggiorno e alla documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fatture false per creare disponibilità di denaro contante

Si sarebbe, inoltre, ricostruito un meccanismo di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sarebbe stato finalizzato alla creazione di disponibilità di denaro contante, parte del quale sarebbe stata utilizzato anche per le dazioni corruttive.

Il G.I.P. ha inoltle disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto dei reati di corruzione contestati.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a selitenza definitiva.

Anche una Porsche tra i regali

Denaro contante nascosto nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi, ma anche vacanze, auto di lusso, dispositivi elettronici e orologi di valore. Sono alcune delle utilità che, secondo l’accusa, gli imprenditori avrebbero corrisposto a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in cambio di favori nelle commesse per i lavori della linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità Napoli‑Bari.

Durante un servizio di osservazione effettuato nel periodo natalizio, i finanzieri del Nucleo di polizia economico‑finanziaria di Napoli rinvennero in due box 10mila e 4mila euro in contanti, occultati tra panettoni e confezioni di biscotti e destinati – secondo gli inquirenti – a soggetti coinvolti nella gestione delle commesse.

L’episodio è uno dei tasselli dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, con il pm Henry John Woodcock, che ha portato alla notifica di 20 misure cautelari personali e interdittive emesse dal gip.

Tra le altre tangenti contestate figura un bonifico da 18.300 euro, utilizzato in parte per il pagamento di un appartamento a Roccaraso, che sarebbe stato versato in cambio di un trattamento preferenziale nei pagamenti. In un’altra circostanza furono trovati 5mila euro in contanti nella disponibilità di uno degli indagati.

Secondo gli investigatori, denaro sarebbe stato occultato anche in plichi consegnati insieme a prodotti caseari: su uno di essi era stata apposta la dicitura “Durc – regolarità contributiva” per dissimulare il contenuto.

Le utilità contestate comprendono inoltre una Porsche Macan messa a disposizione per una vacanza, un trattore tagliaerba da 3.722 euro, l’assunzione di un familiare, soggiorni, un iPhone, cuffie Bluetooth e persino un’imbarcazione con skipper. Tra le regalie natalizie figurano anche cinque orologi di pregio, per un valore complessivo di 19.900 euro.

Secondo la Procura, denaro e beni sarebbero stati la contropartita dei favori garantiti agli imprenditori nella gestione delle commesse, nella contabilizzazione dei lavori e nei pagamenti.