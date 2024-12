Tar sospende precettazione, sciopero Usb di 24 ore

- pubblicità -

Lo sciopero generale di oggi, venerdì 13 dicembre, durerà 24 ore anche nel trasporto pubblico.

Lo comunica l’Usb dopo che il Tar del Lazio ha accolto la richiesta della sigla sindacale di sospendere l’ordinanza di precettazione di Matteo Salvini. “domani lo sciopero è generale, regolare e legittimo e durerà 24 ore anche nei trasporti. Per una volta vincono i lavoratori e vince la democrazia. È quindi smentita l’arroganza del ministro Salvini. Domani sarà una bella giornata per la democrazia”, sottolinea il sindacato.

“Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani. Per l’ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Mi spiace che domani lasceranno a piedi milioni di italiani, non ci va di mezzo Salvini. Chi aveva una visita medica, chi aveva un appuntamento di lavoro importante, chi aveva un esame… Un tribunale mi ha detto che devo farmi gli affari miei e che fanno bene a scioperare: secondo me questa gente fa male all’Italia”, ha poi aggiunto.

“Non ci può essere uno sciopero al giorno. Io sto lavorando per aumentare gli stipendi ai lavoratori e la sicurezza degli utenti ma ogni venerdì l’Italia a piedi non si può vedere. Il diritto allo sciopero è sacrosanto ma c’è anche gente che ha una visita medica, un appuntamento di lavoro, che vuole andare a studiare. Quindi ho precettato e mi spiace che per l’ennesima volta un tribunale abbia fatto una sentenza che non è un dispetto a Salvini ma che rischia di bloccare l’intero Paese”, ha poi aggiunto il ministro al Tg1.