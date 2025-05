Taverna Santa Chiara: condanna di Lega e Forza Italia

- pubblicità -

“Confondere le politiche di un governo con turisti in visita nella nostra città dimostra una posizione moralmente inaccettabile che impone da parte dell’Amministrazione comunale una presa di posizione netta e chiara. Napoli è una città solidale e accogliente come la sua storia dimostra. Il settarismo e l’antisemitismo sono retaggi indegni. Chiediamo a Manfredi di intervenire e chiudere questo locale, luogo di esercizio di un razzismo che getta discredito sulla città e mortifica la democrazia. Aspettiamo un provvedimento immediato contro questo chiaro comportamento di istigazione all’odio e alla violenza”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

Non possiamo accettare a Napoli una crescita dell’antisemitismo.

Grave l’episodio, divenuto virale, di una ristoratrice che ha cacciato due turisti israeliani. Napoli è una città nota per l’accoglienza verso chiunque, nessuno è escluso. In un momento delicato come quello attuale non possiamo accettare che avvengano episodi del genere. Auspichiamo che forze dell’ordine e amministrazione comunale facciano chiarezza, anche in aula consiliare, pronunciandosi contro ogni forma di discriminazione razziale. Non è tollerabile quanto avvenuto.

I consiglieri comunali di Forza Italia Napoli

Iris Savastano

Salvatore Guangi