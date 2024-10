Tenta di strangolare marito, arrestata

- Pubblicità -

A Pollena Trocchia, una località situata nella provincia di Napoli, si è verificato un grave episodio di violenza domestica. Una donna ha cercato di strangolare il marito ed è stata successivamente arrestata.

I carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente grazie all’allarme dato da alcuni passanti, hanno ricostruito la dinamica dei fatti. L’uomo, fuggendo dalla moglie, aveva cercato rifugio all’interno della sua automobile.

- Pubblicità -

Tuttavia, non è riuscito a chiudere le portiere in tempo, permettendo così alla donna di approfittarne. Quest’ultima lo ha afferrato, avvolgendogli una cintura attorno al collo nel tentativo di strangolarlo. Non contenta, ha poi cercato di ferirlo usando un coltello da cucina, aumentando ulteriormente il rischio e la gravità della situazione. L’aggressione è avvenuta intorno alle 22 e ha attirato immediatamente l’attenzione delle persone presenti nei dintorni, che hanno chiamato il numero di emergenza 112.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato l’uomo ancora in strada, visibilmente segnato dal tentativo di strangolamento e con varie contusioni sul corpo. La scena riportava indizi evidenti dell’aggressione subita.

Gli agenti sono riusciti a rintracciare la donna, che nel frattempo si era rifugiata nel cortile della loro abitazione. La violenza e i segni sul corpo del marito hanno condotto all’immediato arresto della donna, la quale ora si trova in carcere in attesa di giudizio.

Durante le indagini, i carabinieri hanno recuperato sia il coltello che la cintura utilizzati nell’aggressione, prove fondamentali per il processo.

La vittima ha dichiarato di essere pronta a denunciare altri episodi simili di violenza domestica che, secondo quanto riferito, sarebbero motivati da una forte gelosia da parte della moglie.

Questo elemento suggerisce una serie di comportamenti violenti e reiterati, aggravando ulteriormente la posizione della donna davanti alla legge. Nel complesso, questo tragico evento mette in luce la gravità del fenomeno della violenza domestica e l’urgenza di intervenire in maniera efficace per prevenire tali episodi e proteggere le vittime.