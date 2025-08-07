Tenta di uccidere la moglie e finge rapina, arrestato

- pubblicità -

Ha ridotto in fin di vita sua moglie, colpendola alla testa con una mazzuola da carpentiere, poi ha chiamato i carabinieri raccontando che la donna aveva subito un tentativo di rapina.

L’uomo, un 70enne di Somma Vesuviana, ha confessato durante un lungo interrogatorio ed è stato arrestato per tentato omicidio.

La moglie, 60 anni, ricoverata in ospedale in prognosi riservata, è in pericolo di vita.