Tenta di uccidere la moglie e finge rapina, arrestato

Ha ridotto in fin di vita sua moglie, colpendola alla testa con una mazzuola da carpentiere, poi ha chiamato i carabinieri raccontando che la donna aveva subito un tentativo di rapina.
L’uomo, un 70enne di Somma Vesuviana, ha confessato durante un lungo interrogatorio ed è stato arrestato per tentato omicidio.
La moglie, 60 anni, ricoverata in ospedale in prognosi riservata, è in pericolo di vita.
