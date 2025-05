Tentata estorsione a cantiere, due arresti dei Carabinieri a Giugliano

- pubblicità -

I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di due persone gravemente indiziate del reato di tentata estorsione in concorso, commessa con il metodo mafioso.

Secondo quanto ricostruito gli indagati si sono presentati in un cantiere edile nel quale erano in corso lavori e avrebbero intimato agli operai presenti di interrompere l’attività fino a quando il titolare dell’impresa non avesse versato una somma di denaro, evocando la presenza sul territorio e la forza di intimidazione del clan camorristico Mallardo.