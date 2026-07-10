Tentata ricostituzione clan casalesi, DDA arresta 8 persone

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Nonostante la perdita della capacità militare che per anni ha caratterizzato la loro azione sul territorio, alcuni pezzi superstiti del clan Zagaria – la componente più imprenditoriale del cartello dei Casalesi – continuano a tentare una riorganizzazione, puntando su reti familiari, imprenditoriali e finanziarie per mantenere un ruolo di condizionamento nel Casertano.

È quanto emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli (pm Ranieri, Toscano e Gagliardi) nei confronti di otto persone, ritenute esponenti di spicco e gregari della fazione fondata da Michele Zagaria. I fermi sono stati eseguiti ieri dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta.

Attentati e intimidazioni: la fotografia dell’inverno scorso

L’indagine ricostruisce una fase recente e particolarmente dinamica del gruppo, documentando episodi violenti e attentati compiuti tra la fine del 2023 e l’inverno scorso per riaffermare il predominio sul territorio. Tra questi, gli attentati dinamitardi contro una cornetteria e una pizzeria di Casapesenna, storica roccaforte del clan Zagaria.

Appalti, affari e contatti con ambienti amministrativi

Secondo la Dda, il clan continua a muoversi nel settore degli affari, dei pubblici appalti e dei rapporti – anche diretti – con ambienti amministrativi locali, mantenendo una struttura che si aggrega attorno a figure appartenenti a famiglie malavitose storiche.

Il ruolo di Costantino Garofalo

Al centro della riorganizzazione ci sarebbe Costantino Garofalo, 29 anni, indicato come esponente in rapida ascesa e attuale punto di raccordo operativo tra i vari soggetti della fazione Zagaria. Per gli inquirenti è un camorrista “convinto”: quando apprende la notizia della collaborazione di Francesco ‘Sandokan’ Schiavone, avrebbe commentato con un interlocutore: «È finito il mondo!»

I Nobis, la vecchia guardia

Tra i fermati figurano anche i fratelli Aldo e Raffaele Nobis, 56 e 60 anni, considerati elementi di esperienza all’interno del clan.

Aldo Nobis è ritenuto una figura carismatica, e secondo gli investigatori avrebbe introdotto nella cosca il business delle bische clandestine.

Raffaele Nobis vanta legami storici con Carmine e Antonio Zagaria, fratelli di Michele, recentemente coinvolti in un’altra indagine anticamorra.

I due sono inoltre fratelli di Salvatore Nobis, detto “Scintilla”, storico luogotenente di Zagaria.