Tentata violenza sessuale a Procida, un arresto dei Carabinieri

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Notte di terrore a Procida, dove una donna di 36 anni è stata aggredita all’interno della propria abitazione dal vicino di casa. L’uomo, un 34enne, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di violenza sessuale e furto.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’incubo è iniziato intorno alle 4.10. La donna, sola in casa dopo l’uscita del compagno, si è svegliata per un rumore proveniente dalla cucina. Quando è andata a controllare, ha trovato il vicino intento a rovistare nei cassetti. L’uomo, con tono minaccioso, le avrebbe imposto di preparargli un caffè.

La 36enne, preoccupata per i figli piccoli che dormivano nelle stanze accanto, ha cercato di assecondarlo. Ma mentre era di spalle, il 34enne l’ha afferrata tentando di abusare di lei. Ne è nata una violenta colluttazione: la donna ha lottato con tutte le forze, riuscendo a liberarsi e a spingere l’aggressore fuori dall’abitazione. L’uomo è poi fuggito.

Sotto shock, la vittima ha chiamato il compagno, che grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza collegato da remoto ha potuto ricostruire quanto accaduto e ha allertato il 112. I carabinieri della stazione di Procida sono intervenuti rapidamente e hanno raggiunto l’abitazione del sospettato. Sul tavolo hanno trovato 15 euro e un pacchetto di sigarette, ritenuti provento del furto appena commesso.

Il 34enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere, è stato arrestato e trasferito in carcere. La donna ha riferito ai militari che l’aggressione sarebbe il culmine di una serie di episodi intimidatori e comportamenti molesti mai denunciati prima.