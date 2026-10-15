Tentata violenza sessuale, interviene Polizia a Mergellina

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Un incontro tra due giovani, un uomo e una donna, si è concluso, secondo le prime ricostruzioni investigative, con un presunto tentativo di violenza sessuale all’interno di un appartamento (adibito a B&B, ndr) nella zona di Mergellina, a poca distanza dal lungomare di Napoli.

L’uomo è stato denunciato per diversi reati, tra cui l’ipotesi di stalking, e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento alla presunta vittima nell’ambito delle procedure previste dal Codice Rosso.

L’indagine è ancora nelle fasi iniziali.Non è chiaro se quello di ieri fosse il primo incontro tra i due o se invece ci fosse un tentativo di riprendere una relazione poi interrotta.

Gli agenti della polizia, intervenuti in via Mergellina poco prima della mezzanotte, hanno raccolto la denuncia della donna e trasmesso gli atti alla Procura, che valuterà eventuali ulteriori approfondimenti investigativi.

Secondo quanto emerso finora, la donna sarebbe stata aggredita e, nel tentativo di sottrarsi all’uomo, avrebbe raggiunto il balcone dell’abitazione chiedendo aiuto a gran voce. Le urla hanno attirato l’attenzione delle numerose persone presenti in strada, facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, che hanno bloccato il giovane e lo hanno accompagnato negli uffici di polizia per gli accertamenti del caso. Al termine delle procedure, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà e successivamente rilasciato.

La donna è stata invece indirizzata verso il cosiddetto “percorso rosa”, previsto per l’assistenza e la tutela delle vittime di violenza.

Sui social network sono circolati alcuni video che mostrano il momento in cui l’uomo viene accompagnato dagli agenti tra gli insulti dei presenti, molti dei quali avevano assistito alle fasi successive all’episodio.