Terra dei fuochi, incendio rifiuti a Giugliano

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Carabinieri, militari dell’Esercito e squadre dei Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Carrafiello, nelle vicinanze del campo rom, per un incendio di rifiuti abbandonati.

Le fiamme, che avevano interessato cumuli di scarti depositati in un’area periferica, sono state domate dai vigili del fuoco.

I carabinieri hanno avviato indagini per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Nappi (Lega): sgomberare campo rom

“L’ennesimo rogo di rifiuti nei pressi del campo rom di via Carrafiello a Giugliano impone la necessità di agire con lo sgombero immediato di questo tipo di insediamenti che, come denunciamo da tempo, sono bombe ad orologeria sociali ed ambientali. Senza questa azione mirata all’effettivo recupero dei nostri territori, si rischia di vanificare lo straordinario lavoro effettuato dal Governo nazionale per la bonifica nella Terra dei fuochi. Anche gli enti locali sono chiamati ad attivarsi su questo delicato versante, lo facciano mettendo da parte buonismo e ipocrisia”.

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.