Terra dei Fuochi, operazione alto impatto a Giugliano

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Operazione a largo raggio dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania nel campo rom di via Carafiello, nell’ambito delle attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti e ai roghi tossici che continuano a rappresentare una criticità ambientale e sanitaria nell’area.

L’operazione

Al servizio hanno partecipato: agenti della Polizia Municipale, carabinieri del Gruppo Forestale di Napoli, militari del Noe, personale del Reggimento Campania

L’intervento ha avuto anche una finalità di sensibilizzazione nei confronti dei residenti, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sui rischi legati ai roghi di materiali abbandonati e sulle conseguenze per la salute pubblica.

I controlli

Durante le verifiche le forze dell’ordine hanno identificato 94 persone, tra cui 33 minori. Un’attività che, spiegano i militari, consente di aggiornare il registro dei residenti presenti nel centro e monitorare le presenze nell’area.

Sul fronte dei mezzi, i carabinieri hanno trovato 45 veicoli: 32 sono stati sequestrati perché privi di assicurazione, altri risultavano con intestazione fittizia, elemento ricorrente nei controlli effettuati nei campi rom della provincia

Il contesto

L’area di via Carafiello è da tempo al centro di interventi mirati delle forze dell’ordine, sia per il tema dei roghi sia per la presenza di veicoli non in regola e materiali stoccati in modo irregolare. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane con ulteriori verifiche ambientali e amministrative.