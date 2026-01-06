Terremoto, due scosse nella notte ai Campi Flegrei

- pubblicità -

Sciame sismico nella notte ai Campi Flegrei, in particolare, due scosse significative.

Il primo evento, di magnitudo 3.1, si è verificato alle 3.23 con ipocentro a circa 2 chilometri di profondità nel territorio di Pozzuoli.

L’epicentro della scossa è stato rilevato nella zona della Solfatara nel territorio del Comune di Pozzuoli.

A distanza di soli 60 secondi ve ne è stato un secondo, di potenza assai simile – la magnitudo rilevata è stata di 2.9 , epicentro nella medesima zona, a 3 km di profondità.

Molte persone sono state svegliate nel sonno

La prima scossa in particolare è stata fortemente avvertita dalla popolazione di Pozzuoli, Bacoli, nei quartieri di Napoli confinanti con l’area flegrea, da Agnano a Fuorigrotta e fino a quelli collinari, a Melito di Napoli, Casavatore, Pompei e Scafati, Castellammare di Stabia.

Il terremoto è stato avvertito anche sul litorale domizio, a Mondragone in particolare, e a Caserta centro specie negli edifici più alti.