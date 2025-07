Terremoto, Musumeci: bisogna conviverci

- pubblicità -

“Mi attengo a quello che dicono all’Ingv: siamo all’interno della crisi bradisismica, speriamo non ci siano evoluzioni. Purtroppo bisogna convivere con questo fenomeno, finché si manterrà entro questi livelli di energia. Anche se quella di oggi è stata la più alta”. Ha affermato, a margine del Cdm, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

“C’è una ricognizione in corso da parte dei tecnici e dei vigili del fuoco. Qualche cornicione certamente è crollato, speriamo davvero che non ci sia stato alcun danno”.

Interpellato sull’eventualità di un possibile stato di emergenza, il ministro ha precisato: “Non è una valutazione che fa la politica, ma la fanno i tecnici. Rispetto a quanto accaduto nei mesi passati non vedo una discontinuità, al di là dei due-tre punti di magnitudo superiore. Speriamo che tutto rientri“.

Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, però fa sapere che c’è stato il crollo di un costone. “La scossa c’è stata in mare, è la più forte sentita a Bacoli, – ha spiegato all’Adnkronos – i cittadini sono preoccupati per la magnitudo dell’evento, non ci sono danni a persone, ma c’è il crollo di un costone all’isolotto Pennata. Sollecitiamo l’avvio dei lavori ai costoni, ci siano altri fondi e anche un controllo più marcato in mare”.