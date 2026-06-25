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Terremoto, nuova scossa ai Campi Flegrei, magnitudo 3.6

Di
Redazione
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Nuova scossa di terremoto oggi giovedì 25 giugno nell’area dei Campi Flegrei (Napoli). Alle 4:17, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato un sisma di magnitudo 3.6, con epicentro nell’area flegrea a una profondità di 3 chilometri.

I centri più vicini alla scossa sono Pozzuoli (2 chilometri) e Bacoli (4 chilometri).

“L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro”, si legge sul profilo Facebook del Comune di Puzzuoli.

L’ultimo terremoto con sciame sismico nell’area si è verificato ieri, mercoledì 24 giugno, con due scosse più forti di magnitudo 3 e 2.1, e poi altre di minore intensità.

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