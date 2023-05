Terremoto, sciame sismico nei Campi Flegrei: magnitudo massima 2.8.

Uno sciame sismico si è verificato nella notte nella zona dei Campi Flegrei, vicino Napoli. L’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, ha registrato 9 terremoti, 4 dei quali di magnitudo superiore a 1.0. La scossa con magnitudo massima 2.8 è stata registrata alle 00.33 con epicentro localizzato in prossimità di via Solfatara, nel comune di Pozzuoli, a una profondità di 2,3 km, ed è stata avvertita dalla popolazione a Pozzuoli e nei quartieri flegrei del comune di Napoli. Non risultano danni a persone o cose.

La sequenza sismica si è conclusa alle 00.38 con un’ultima scossa di magnitudo 1.6. La Polizia municipale di Pozzuoli (Napoli) e i volontari della Protezione civile hanno perlustrato le aree prossime all’epicentro per verificare eventuali danni. Si tratta del secondo sciame sismico che si verifica nella zona dei Campi Flegrei in due giorni. Nella notte tra il 7 e l’8 maggio l’Osservatorio Vesuviano ha registrato 5 terremoti, l’evento più significativo di magnitudo 3.4 localizzato alle 4.28 con epicentro sempre in zona Solfatara alla profondità di 2,7 km.