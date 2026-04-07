martedì, Aprile 7, 2026
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Terremoto, scossa ai Campi Flegrei nella notte

Di
Redazione
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Una forte scossa di terremoto si è verificato la notte del 7 aprile a Napoli nella zona dei Campi Flegrei svegliando la popolazione alle 4.32. La prima scossa, sussultoria, è stata seguita da una seconda di entità minore.

La scossa è stata sentita in diversi quartieri di Napoli e in alcuni Comuni dell’area Flegrea.

L’Ingv comunica che la scossa è avvenuta alle 4.32 a una profondità di 2.4 chilometri: magnitudo 3.6 poi rivista in 3.3.

Sulla pagina Facebook del Comune di Pozzuoli si legge che l’Osservatorio Vesuviano “ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 04:32 del 07/04/2026 (UTC 02:32) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei”.

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