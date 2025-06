Terremoto, sospesa circolazione ferroviaria

- pubblicità -

La circolazione dei treni relativa al nodo di Napoli è stata sospesa in via precauzionale a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.6, registrata alle 12.47, con epicentro i Campi Flegrei.

È stato applicato, infatti, il protocollo che prevede lo stop alla circolazione ferroviaria in caso di sciami sismici che superano la magnitudo 4.0. I treni – si apprende da Ferrovie dello Stato – vengono attestati nelle località limitrofe.

Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni

La scossa di terremoto che abbiamo avvertito è stata forte, ma al momento non si segnalano danni. L’epicentro è stato a Bacoli ma siamo nuovamente di fronte a una situazione da monitorare ora dopo ora. I nostri volontari sono già in giro per la città per controllare la situazione da vicino. A breve alcune ZTL saranno temporaneamente disattivate. Stiamo inoltre allestendo le aree di attesa previste dal nostro piano di emergenza, che saranno presidiate. Per qualsiasi esigenza o segnalazione, potete contattare la Protezione Civile al numero 081/18894400 o la Polizia Municipale al numero 081/8551891. Siamo qui, abbiamo convocato il centro comunale operativo a Monterusciello e vi informeremo su ogni sviluppo.

E’ intervenuto sui social l’assessore comunale alla infrastrutture e ingegnere Edoardo Cosenza:

«Magnitudo durata grande (stima 4.6). Epicentro più profondo del solito (stima più di 5 km). E forse per questo accelerazioni basse rispetto alla magnitudo. Tutte ben sotto 0.1g… A Napoli particolarmente basse. Poi i movimenti ci sono e la paura c’è, ma gli effetti sulle costruzioni non dovrebbero essere stati rilevanti» ha scritto Cosenza.